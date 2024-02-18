Астраханец вышел с кулаками против трех сотрудников полиции

Местный житель рискует сесть на скамью подсудимых. Следователи Ленинского отдела СУ СК России возбудили уголовное дело в отношении астраханца, которого подозревают в применении насилия против представителей власти.
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