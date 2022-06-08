В Северной Осетии сотрудники Госавтоинспекции проводят «Уроки дорожной безопасности» в пришкольных лагерях

В Северной Осетии сотрудники Госавтоинспекции проводят «Уроки дорожной безопасности» в пришкольных лагерях

В пришкольном лагере «Солнышко» селения Мичурино инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения на во проведения открытия летней оздоровительной кампании 2022 провела с ребятами тематическое занятие по изучению дорожных знаков.

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