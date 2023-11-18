Как BTS и АРМИ страдают от рук мошенников?

Южнокорейская к-поп группа BTS невероятно популярна во всем мире. Их слушают, любят и доверяют… И именно эти факты больше всего привлекают мошенников, которые пытаются использовать имя группы для своих личных выгод.
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