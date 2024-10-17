«Петь “Я русский” в облегающих лосинах — это не значит быть патриотом», – в Госдуме добрались до имиджа SHAMAN

Борьба за патриотизм продолжается. Патриот Виталий Милонов выступил против SHAMAN и его провокационного имиджа.
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