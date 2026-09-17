Никогда ранее россияне не жили так зажиточно

Прислали картинку с комментарием.Картинка:Комментарий:"Тут следует проговорить, что доллар тогда и доллар сейчас это две большие разницы: в мире идёт тихая (пока что) долларовая инфляция, и идёт она с явным ускорением.
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