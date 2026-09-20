Логистические центры, склады и порты: Россия продолжает бить по Украине Россия продолжает бить по Украине, сегодня ночью под ударами оказались Ки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Трамп: Вы посмотр...
- Манифест аннексии...
- Румынская разведк...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым