Рибери о Левандовском: «Робот, чемпион. Он заслужил «Золотой мяч» в 2021 году»

Франк Рибери считает, что Роберт Левандовски заслужил «Золотой мяч». «Роберт много и хорошо работает каждый день.

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