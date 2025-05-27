МАРФИНО
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МАРФИНО

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В Марфине состоится обход территории

29 мая в 17.00 состоится обход территории района. Об этом сообщается в телеграм-канале управы. «Приглашаем всех желающих присоединиться к обходу, задать интересующие вопросы и поделиться своими предложениями», – говорится в сообщении.

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