У «Финам AI-скринера» новая главная страница

Привет, друзья! Мы рады, что у «Финам AI-скринера» появилась аудитория постоянных пользователей. Пока она небольшая, но мы продолжаем добавлять полезности, вычищать данные и разрабатывать новые подходы анализа и прогнозирования показателей компаний.