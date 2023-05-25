У «Финам AI-скринера» новая главная страница

Привет, друзья! Мы рады, что у «Финам AI-скринера» появилась аудитория постоянных пользователей. Пока она небольшая, но мы продолжаем добавлять полезности, вычищать данные и разрабатывать новые подходы анализа и прогнозирования показателей компаний.
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