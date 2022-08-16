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Путин: эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое

Путин: эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое

Изменения, происходящие в мире в настоящее время, способствуют формированию контуров многополярного мироустройства, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.

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