Путин: эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое

Изменения, происходящие в мире в настоящее время, способствуют формированию контуров многополярного мироустройства, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.
Изменения, происходящие в мире в настоящее время, способствуют формированию контуров многополярного мироустройства, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.
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