Steak Lovers
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Steak Lovers

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Домашняя моцарелла как в Италии. В составе только молоко, соль и ложка уксуса

Домашняя моцарелла как в Италии. В составе только молоко, соль и ложка уксуса

Если настоящая итальянская моцарелла и доступна в магазине, то ее цена обычно высокая. Гораздо проще приготовить ее самостоятельно на кухне, тем более что вам понадобятся всего лишь молоко и немного уксуса.

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