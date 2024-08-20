Домашняя моцарелла как в Италии. В составе только молоко, соль и ложка уксуса

Если настоящая итальянская моцарелла и доступна в магазине, то ее цена обычно высокая. Гораздо проще приготовить ее самостоятельно на кухне, тем более что вам понадобятся всего лишь молоко и немного уксуса.
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