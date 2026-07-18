Атакованный ВС РФ сельхозкомплекс под Черниговом оказался военной базой ВСУ Российские ударные беспилотники с реактивными двигателями «Герань 2/4 Сикер» м.
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Атакованный ВС РФ сельхозкомплекс под Черниговом оказался военной базой ВСУ Российские ударные беспилотники с реактивными двигателями «Герань 2/4 Сикер» м.
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