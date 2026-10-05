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РИА Новости: Киев получил от G7 почти $50 млрд за счёт российских активов

РИА Новости: Киев получил от G7 почти $50 млрд за счёт российских активов

Страны G7 предоставили Украине кредитов почти на $50 млрд за счёт доходов от замороженных российских активов.

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