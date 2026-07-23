Терюшков о России на ЧМ: «Говорить о высоком месте не приходится. Ребята из других стран приезжают за огромные деньги, занимают места наших воспитанников, которые могли бы прогрессировать»

Депутат Роман Терюшков считает, что Россия не добилась бы успеха на ЧМ-2026 . – Как на чемпионате мира смотрелась бы сборная России? – В последнее десятилетие мы потеряли в качестве подготовки наших игроков, спортивные школы сдали, тренерские кадры уходят.