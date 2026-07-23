НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Терюшков о России на ЧМ: «Говорить о высоком месте не приходится. Ребята из других стран приезжают за огромные деньги, занимают места наших воспитанников, которые могли бы прогрессировать»

Депутат Роман Терюшков считает, что Россия не добилась бы успеха на ЧМ-2026 . – Как на чемпионате мира смотрелась бы сборная России? – В последнее десятилетие мы потеряли в качестве подготовки наших игроков, спортивные школы сдали, тренерские кадры уходят.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии