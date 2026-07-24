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Царьград

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Роза Чемерис сравнила обещания Зеленского с волчьей сказкой

Роза Чемерис сравнила обещания Зеленского с волчьей сказкой

Роза Чемерис из Госдумы сравнила заявления Владимира Зеленского о готовности подписать мирное соглашение с Россией с известной сказкой о мальчике и волках, утверждая, что его словам не доверяет даже ближайшее окружение.

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