Daily Storm

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В Бундестаге заподозрили власти Германии в подготовке к войне с Россией

В Бундестаге заподозрили власти Германии в подготовке к войне с Россией

Увеличение оборонного бюджета и призывы к санкциям — знаки близкого конфликта, посчитали в парламентеДепутат Бундестага Севим Дагделен (фракция «Левые») заявила, что немецкое правительство готовится к потенциальному военному конфликту с Россией.

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