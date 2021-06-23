В Бундестаге заподозрили власти Германии в подготовке к войне с Россией

Увеличение оборонного бюджета и призывы к санкциям — знаки близкого конфликта, посчитали в парламентеДепутат Бундестага Севим Дагделен (фракция «Левые») заявила, что немецкое правительство готовится к потенциальному военному конфликту с Россией.