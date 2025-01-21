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В ход шли ножи и пистолет, но полиция всех отпустила: История нападения азербайджанцев на депутата из первых рук

В ход шли ножи и пистолет, но полиция всех отпустила: История нападения азербайджанцев на депутата из первых рук

В Самаре группа пьяных мигрантов из Азербайджана напала сначала на местных жителей, а затем и на депутата местного райсовета.

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