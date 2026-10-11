"Interplanetary Shockwave" Detected? Space weather website SolarHam reported that an "interplanetary shockwave" was detected Saturday morning as a coronal mass ejection (CME) struck Earth's geomagnetic field.
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