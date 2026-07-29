Вильфанд предупредил о росте опасных явлений из-за климатических изменений

Изменение климата сопровождается заметным ростом числа опасных явлений в стране, для своевременной локализации и снижения их последствий необходимо продолжать активно развивать системы раннего оповещения.
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