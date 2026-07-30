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Экс-замгубернаторов Курской и Белгородской областей осудили на 19 и 20 лет

Экс-замгубернаторов Курской и Белгородской областей осудили на 19 и 20 лет

В среду Мещанский суд Москвы приговорил бывшего замгубернатора Курской области Владимира Базарова к 19 годам заключения, а его коллегу – экс-заместителя белгородского губернатора Рустэма Зайнуллина — к 20 годам лишения свободы.

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