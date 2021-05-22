Фонтанка

13 подписчиков

В петербурге движение по ЗСД полностью восстановлено

Фестиваль здорового образа жизни ЗСД Фонтанка Фест завершился. Центральный участок Западного скоростного диаметра вернулся к обычному режиму работы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх