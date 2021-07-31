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В центре Петербурга стартовал фестиваль сап-серфинга «Фонтанка-SUP». У Марсова поля ограничено движение

Утром 31 июля в районе Марсова поля стартовал фестиваль сап-серфинга «Фонтанка-SUP», который организует интернет-издание «Фонтанка» при поддержке Смольного.

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