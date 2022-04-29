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  • Мария
    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

Названы пять лучших стран для переезда из Москвы

Желание россиян уехать из России возрастало все последние годы после развала Советского Союза. Но особенно явно эта тенденция проявилась нынешней весной, когда за границу отправились десятки публичных персон, звезд эстрады и общественных деятелей.

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