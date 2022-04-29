Названы пять лучших стран для переезда из Москвы

Желание россиян уехать из России возрастало все последние годы после развала Советского Союза. Но особенно явно эта тенденция проявилась нынешней весной, когда за границу отправились десятки публичных персон, звезд эстрады и общественных деятелей.
Желание россиян уехать из России возрастало все последние годы после развала Советского Союза. Но особенно явно эта тенденция проявилась нынешней весной, когда за границу отправились десятки публичных персон, звезд эстрады и общественных деятелей.
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