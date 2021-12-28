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От проекта — до победы

От проекта — до победы

Как изменится система местной власти, когда будет принят закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»? Какие задачи в 2022 году станут приоритетными для донских депутатов?… Показать полностью.

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