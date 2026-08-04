Путин поблагодарил президента Бразилии за помощь в урегулировании на Украине

Президент России Владимир Путин выразил признательность своему бразильскому коллеге Луису Инасиу Луле да Силве за последовательные усилия, направленные на содействие политико-дипломатическому разрешению ситуации на Украине.
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