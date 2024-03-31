Традиции Ураза-байрам 2024: что можно и чего нельзя делать в один из главных мусульманских праздников Алиса БронскаяМусульмане собираются отметить один из важнейших праздников в исламе — Ид аль-Фитр, также известный как Ураза-байрам.
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