Минюст России хочет обновить гардероб заключенных и подследственных

Российским заключенным и арестованным разрешат носить трикотажные шапки, шарфы, легинсы и пижамы. Проект приказа Минюста об изменении регламента одежды заключенных и лиц, находящихся в СИЗО, опубликован на официальном портале для размещения правовой информации.