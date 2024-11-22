Минюст России хочет обновить гардероб заключенных и подследственных

Российским заключенным и арестованным разрешат носить трикотажные шапки, шарфы, легинсы и пижамы. Проект приказа Минюста об изменении регламента одежды заключенных и лиц, находящихся в СИЗО, опубликован на официальном портале для размещения правовой информации.
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