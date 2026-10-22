Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил личный состав финансово-экономической службы ВС России с профессиональным праздником и отметил, что её специалисты эффективно обеспечивают социальную защиту участников и ветеранов специальной военной операции, а также военных пенсионеров и гражданского персонала.
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