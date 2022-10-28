У Загитовой отняли эфирное время на “Ледниковом периоде”: Авербух озвучил свое решение

Теперь у постоянного ведущего “Ледникового периода” Алексея Ягудина появится две напарницы. Интрига, которую долгое время держал продюсер шоу “Ледниковый период” Илья Авербух, стала раскрыта.
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