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Выпускник актауской школы погиб во время теракта в Алматы

Выпускник актауской школы погиб во время теракта в Алматы

Об этом в Facebook сообщила руководитель пресс-службы акима Мангистауской области Гульмира Абишева. «В ходе теракта в Алматы погиб прошлогодний выпускник специализированной физико-математической школы №11 в Актау Бітім Мейірхан», - сообщила она.

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