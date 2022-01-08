Выпускник актауской школы погиб во время теракта в Алматы

Об этом в Facebook сообщила руководитель пресс-службы акима Мангистауской области Гульмира Абишева. «В ходе теракта в Алматы погиб прошлогодний выпускник специализированной физико-математической школы №11 в Актау Бітім Мейірхан», - сообщила она.