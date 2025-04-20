Нынешний праздник Пасхи может стать самым теплым в ХХI веке

Рекордными температурами отметился этот день в обеих столицах Синоптик Михаил Леус проанализировал погоду в пасхальные дни прошлых лет и сделал вывод, что сегодняшняя Пасха претендует на самую теплую в ХХI веке.
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