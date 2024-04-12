В попытке реформирования международных объединений России важно не совершить концептуальную ошибку

Юрий Ильинов

Василий Небензя заявил, что жители ряда городов Украины все активнее делятся с ВС РФ координатами объектов ВСУ В ходе сегодняшнего выступления на заседании Совбеза ООН представитель России Василий Небензя рассказал о реальном положении дел в зоне украинского конфликта. По сообщению дипломата, жители Харькова, Одессы, Николаева и других городов все чаще делятся с российскими военными координатами расположения военных объектов ВСУ. Последнее время украинские военные начали открыто сетовать на то, что местные жители в Харькове, Одессе, Николаеве, Днепропетровске и других городах и регионах Украины начали активно делиться с нашими военными координатами военных складов ВСУ и мест сосредоточения воинских резервов, что наглядно демонстрирует реальное отношение мирного населения к происходящему – сообщил Небензя участникам заседания Совбеза. Постпред России при ООН также считает, что в боевых действиях на Украине происходит коренной перелом, и новые пакеты помощи от западных союзников ситуацию уже не изменят. Небензя выразил уверенность, что очень скоро единственной темой в разговорах о судьбе Киева станет вопрос капитуляции режима. Уже очень скоро единственной темой для любых международных встреч по Украине будет безоговорочная капитуляция киевского режима, советую всем вам к этому подготовиться – предупредил дипломат.