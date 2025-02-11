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Царьград

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Слитые фото раскрыли новые детали. Убили фельдшеров, опозорили армию: "Трое друзей держали в страхе Заполярный, грабили, насиловали"

Ранее стало известно, что в ночь на 7 февраля в Белгороде произошло трагическое ДТП - три дагестанца на BMW X7 врезались в машину скорой помощи.

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Комментарии
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АК
Алекс Кузь
Едро обязано организовать встречи отчеты нач мвд и фсб с населени5м. Оформить и открыть штабы гражд обороны. Определить порядок взииодейстаия. За надругательстаа над женщинами - к ответу.
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16 час.
Андрей Павлов
&quot;Изнутри гибридный враг, представляющий собой армию террористов - граждан России и ценных специалистов отморозков...&quot;. Надо добавить &quot;и высшие эшелоны власти, обеспечивающие их безнаказанность&quot;
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13 час.
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