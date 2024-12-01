Новый предложенный Трампом глава ФБР — лоялист и сторонник теории deep state

Ранее 44-летний Пател работал в нацразведке и Пентагоне и призывал к ограничению полномочий ФБР. В Республиканской партии он возглавлял защиту Трампа от обвинений в связях с Россией и открыто говорил о возможном «возмездии» политическим противникам ТрампаДональд Трамп выбрал на пост главы ФБР своего бывшего помощника Кэша Патела.
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