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Стало известно, что угрожает новому королю Великобритании Карлу III

Стало известно, что угрожает новому королю Великобритании Карлу III

Сегодня в жизни Карла III непростой период. Король опечален смертью матери и понимает, с какими сложностями ему предстоит столкнуться в период своего правления.

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