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Культурные мероприятия Архангельска в 2023 году посетили ﻿более миллиона человек

В столице Поморья за прошедший год было организовано около 19 тысяч мероприятий, из которых более трёх тысяч прошли в культурных центрах и более 16 тысяч — в библиотекахВ столице Поморья за прошедший год было организовано около 19 тысяч мероприятий, из которых более трёх тысяч прошли в культурных центрах и более 16 тысяч — в библиотекахВ 2023 году в рамках реализации нацпроекта «Культура» в Архангельске создали вторая модельная библиотека на базе Библиотеки — Архангельского литературного музея.

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