В России игрушки будут проверять на вызывание страха и ужаса

Сейчас отсутствуют критерии, которые позволяют определить игрушку как безопасную для здоровья ребенка В России начнут проводить психолого-педагогические экспертизы детских игрушек, чтобы в продажу не поступали товары с изображениями сексуального насилия, провоцирующие употребление наркотиков, вызывающие страх и ужас, содержащие нецензурную брань, произведенные иноагентами и другие, пишут "Известия".