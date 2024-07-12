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Царьград

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После 14 июля решится судьба ремонта Димитровского моста в Новосибирске

После 14 июля решится судьба ремонта Димитровского моста в Новосибирске

Подрядчику дали несколько дней для отчёта о выполненных работах и финансировании.Кто будет завершать ремонт Димитровского моста в Новосибирске, станет известно после 14 июля.

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