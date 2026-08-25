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Глейхенгауз о произвольной Гуменника: «Петр – это Шекспир. Это история о человеке, который переживает невероятную боль и не знает, как с ней справиться»

Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал об идее новой произвольной программы чемпиона России Петра Гуменника.

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