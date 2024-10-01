Минтруд напомнил о мерах социальной поддержки для пожилых граждан

В Татарстане ветераны труда составляют самую крупную группу льготников. Они получают льготы на проезд, субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг, а также бесплатные услуги по зубному и слуховому протезированию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии