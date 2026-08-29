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Царьград

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"Убивай русню!": в Абхазии толпа зверски избила туристов с детьми, а полиция молча смотрела

"Убивай русню!": в Абхазии толпа зверски избила туристов с детьми, а полиция молча смотрела

Группа русских туристов, приехавших на экскурсию к озеру Рица, пережила настоящий ад. В кафе «Грот» после незначительного конфликта из-за качества еды на них набросилась толпа примерно из тридцати местных жителей.

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