Карельские Вести

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110 лет назад на улицах Петрозаводска появился первый автомобиль

110 лет назад на улицах Петрозаводска появился первый автомобиль

Петербургский автолюбитель прокатился по улицам города на «Руссо-Балте» и вошел в историю 110 лет назад в Петрозаводске произошло знаковое событие — в город приехал полковник Сергей Муяки — петербургский автолюбитель-энтузиаст на «Руссо-Балте».

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