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Подавляющее большинство опрошенных высказалось за увеличение лимита доходов для самозанятых с 2,4 до 5,2 млн руб.

Только 14% респондентов высказались против, опасаясь увеличения риска подмены трудовых отношений и снижения поступлений в бюджет.

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