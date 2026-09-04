⛽️ Сегодня в Крыму заправиться бензином АИ‑95 можно на 88 заправках Бензин АИ‑95 по цене до 100 рублей за литр доступен на 88 АЗС, сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.