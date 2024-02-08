Гражданочка
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Гражданочка

69 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соколов
    и я про то. ведь самочка сама всего добилась)) сама выросла и сама достигла))😂Муж возвел своих ...
  • Виктор Белогорцев
    а с какого перепуга он должна быть кому то за что то быть благодарной, это ей, самке, все должны, а она и своим кровн...Муж возвел своих ...
  • Владимир Соколов
    только баба никому не благодарнаМуж возвел своих ...

Муж возвел своих приёмных родителей на пьедестал: «Они меня от детдома спасли!»

Муж возвел своих приёмных родителей на пьедестал: «Они меня от детдома спасли!»

Муж возвел своих приёмных родителей на пьедестал: «Они меня от детдома спасли!»— …Я ему говорю, да не был ты в детдоме бы ни дня, не одни, так другие люди бы усыновили, на таких детей, здоровых благополучных младенцев от более-менее нормальной матери, очередь во все времена стояла.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соколов
только баба никому не благодарна
Ответить
18 час.
Виктор Белогорцев
а с какого перепуга он должна быть кому то за что то быть благодарной, это ей, самке, все должны, а она и своим кровным родителям не помогает, а только берет
Ответить
16 час.
Владимир Соколов
и я про то. ведь самочка сама всего добилась)) сама выросла и сама достигла))😂
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх