Муж возвел своих приёмных родителей на пьедестал: «Они меня от детдома спасли!»— …Я ему говорю, да не был ты в детдоме бы ни дня, не одни, так другие люди бы усыновили, на таких детей, здоровых благополучных младенцев от более-менее нормальной матери, очередь во все времена стояла.
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