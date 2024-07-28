В ВСУ признали готовность российской армии взять под контроль всю ДНР

Российские военные близки к тому, чтобы взять под контроль всю территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил командир батальона 47-й бригады ВСУ с позывным Гений в интервью газете The Washington Post.
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