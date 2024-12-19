Госдума ужесточила наказание за вооружённый мятеж

Alex Nемо И никто опять не обратил внимания на то что наказание для иностранцев (мигрантов) за участие в мятеже ... легче чем для русских! Таким образом изменения в законодательстве очередное подтверждение - Дума работает ПРОТИВ русских и русскоязычного населения, но не против мигрантов...

лл лина любимцева Лучше пусть ужесточат наказание за неисполнение своих обязанностей местной администрацией, полицейскими, спецслужбами, то и мятежей не будет. Тем более, вооруженных!! ...... И, кстати, нечего инородцев мигрантов запускать тонно-километрами. Эти способны на что угодно, ЕСЛИ ИМ КТО-ТО ПОСУЛИТ ЗАПЛАТИТЬ!!