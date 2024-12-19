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Госдума ужесточила наказание за вооружённый мятеж

Госдума ужесточила наказание за вооружённый мятеж

Госдума приняла на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтениях законопроект, дифференцирующий ответственность за вооруженный мятеж, в зависимости от степени вовлеченности в указанный процесс и от тяжести наступивших последствий.

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Комментарии
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Alex Nемо
И никто опять не обратил внимания на то что наказание для иностранцев (мигрантов) за участие в мятеже ... легче чем для русских! Таким образом изменения в законодательстве очередное подтверждение - Дума работает ПРОТИВ русских и русскоязычного населения, но не против мигрантов...
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2 час.
лл
лина любимцева
Лучше пусть ужесточат наказание за неисполнение своих обязанностей местной администрацией, полицейскими, спецслужбами, то и мятежей не будет. Тем более, вооруженных!! ......  И, кстати, нечего инородцев мигрантов запускать тонно-километрами. Эти способны на что угодно, ЕСЛИ ИМ КТО-ТО ПОСУЛИТ ЗАПЛАТИТЬ!!
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2 час.
РР
Русский Россиянин
Когда всё население выйдет и вооружиться и будет выгонять этих депутатов и правительство, которое доводят население до ручки, никакие законы ими подписанные, не помогут, никто их защищать не будет не полиция, не военные
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34 мин.

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