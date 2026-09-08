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Царьград

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Паслер: в бюджете не заложили деньги на новый зал Свердловской филармонии

Паслер: в бюджете не заложили деньги на новый зал Свердловской филармонии

В течение нескольких последних лет бюджет Свердловской области не предусматривал финансирования возведения дополнительного концертного зала для Свердловской филармонии.

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