После потопа на Дубай напали комары, зараженные опасными для человека вирусами

После потопа Объединенные Арабские Эмираты столкнулись с новой проблемой – нападениями комаров. По данным издания timeoutdubai, местные жители и туристы могут стать жертвами опасных вирусов, таких как лихорадка Денге, малярия и вирус Зика.
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