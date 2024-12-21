Ферма и собака: в Новосибирске приставы составили топ самых необычных арестованных вещей

Судебные приставы используют разные способы мотивации сибиряков к оплате долгов.Судебные приставы Новосибирской области опубликовали список необычных предметов и объектов, которые подлежали аресту в этом году.
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