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Ферма и собака: в Новосибирске приставы составили топ самых необычных арестованных вещей

Ферма и собака: в Новосибирске приставы составили топ самых необычных арестованных вещей

Судебные приставы используют разные способы мотивации сибиряков к оплате долгов.Судебные приставы Новосибирской области опубликовали список необычных предметов и объектов, которые подлежали аресту в этом году.

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